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Curado Três detentos fogem do Complexo Prisional do Curado neste sábado (14); um já foi recapturado Os presos pularam o muro do Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no início da manhã

Três detentos do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, fugiram no início da manhã deste sábado (14).

Um dos fugitivos foi recapturado nas proximidades da unidade prisional. Os outros dois já foram identificados e continuam sendo procurados pelas forças de segurança.

À Folha de Pernambuco, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) informou que a ocorrência foi registrada nas proximidades da área da guarita dos policiais militares.

Segundo o G1, os detentos pularam o muro da unidade prisional às 5h06, carregando um saco plástico.

Os dois primeiros conseguiram deixar o local, mas o terceiro teve dificuldade para escalar o muro e acabou derrubando parte da estrutura de arame farpado instalada no local. Ele foi detido nas proximidades do presídio.

Dois foragidos

A Seap informou que, após a fuga, as forças de segurança foram acionadas. Até o momento, os outros dois detentos, que já foram identificados, mas não tiveram as identidades divulgadas, continuam foragidos.

O Serviço de Inteligência da Polícia Penal e as demais forças de segurança atuam nas buscas para localizar os fugitivos.

O órgão também informou que todas as providências cabíveis foram adotadas e que a ocorrência segue sendo monitorada.

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