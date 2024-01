Carro cai na mesma vala na BR-232 onde irmãs da cantora Cristina Amaral morreram três dias antes

A- A+

Um sinistro foi registrado em uma vala às margens da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, mesmo local onde, três dias antes, ocorreu o acidente em que duas irmãs da cantora Cristina Amaral morreram e outras três pessoas ficaram feridas.



Por volta das 3h desta sexta-feira (26), uma caminhonete modelo Fiat Toro, que seguia no sentido Capital, saiu da pista e caiu nessa mesma vala, no km 5 da rodovia, nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, mas ninguém se feriu.



Equipes da corporação foram enviadas ao local. O motorista do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. A caminhonete foi retirada do local pela manhã.

Segundo acidente em três dias

Assim como o mais recente caso, o acidente registrado na terça-feira (23), no km 5 da BR-232, também ocorreu durante a madrugada.



Os ocupantes do veículo Toyota Yaris eram irmãs da cantora pernambucana Cristina Amaral, que voltavam do casamento de um familiar, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.



De acordo com a PRF, por volta das 0h30, o motorista teria cochilado e perdido o controle do carro, que saiu da pista e caiu na vala. Duas irmãs da artista perderam a vida em decorrência do acidente.



Maria de Lourdes Bezerra, de 74 anos, não resistiu ao impacto da queda e morreu no local. Já Sandra Geovanni Silva, de 57, morreu no Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife.

Os outros três ocupantes do carro eram o marido de Maria de Lourdes, Geneci Bezerra, que foi internado no Hospital da Restauração, área central da capital, com fratura na perna; o filho deles Jean Carlos Bezerra Silva, 52 anos, que dirigia o carro, teve fratura na perna e no braço, e o neto de 13 anos, que teve fratura no braço.

Veja também

Justiça Com caso de genocídio contra Israel, África do Sul desafia ordem global liderada pelo Ocidente