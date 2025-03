Três dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia são encontrados mortos

A- A+

Três dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia desde a semana passada foram encontrados mortos nesta segunda-feira (31), informou o Exército dos Estados Unidos. O anúncio foi feito após equipes de resgate terem recuperado, na noite de domingo, o veículo blindado dos soldados em um pântano.

“Três soldados do Exército dos Estados Unidos designados para a 1ª Equipe de Combate da Brigada Blindada, 3ª Divisão de Infantaria, foram encontrados mortos na Lituânia hoje, 31 de março”, disse o escritório de assuntos públicos do Exército americano na Europa e África em comunicado, acrescentando que “as operações de busca e recuperação continuam para o quarto soldado restante”.

Os militares foram dados como desaparecidos na terça-feira (25), após não retornarem de uma missão de treinamento, de acordo com as Forças Armadas dos EUA. O veículo, um M88 Hercules, foi encontrado submerso em um pântano lamacento na quarta-feira. Os soldados pertencem à Primeira Brigada da Terceira Divisão de Infantaria e estavam treinando perto da fronteira com Belarus, país aliado da Rússia e um forte apoiador da guerra contra a Ucrânia.

Segundo o Exército dos EUA, os militares haviam sido enviados no M88 Hercules — essencialmente um grande caminhão blindado de reboque — para resgatar outro veículo do Exército. Eles podem ter saído da estrada e caído no pântano, ficando presos dentro do veículo, segundo um oficial do Exército dos EUA na Europa.

Para remover o veículo, mergulhadores da Marinha dos EUA entraram no pântano para prender dois cabos ao veículo submerso, informou o Exército americano nas redes sociais. No entanto, a lama densa dificultou o acesso ao veículo, e as equipes de resgate precisaram escavar e bombear água para fora do pântano.

