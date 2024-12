A- A+

sudão Três empregados do Programa Mundial de Alimentos da ONU morrem em bombardeio no Sudão O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "chocado" com o ataque

Três membros da equipe do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU foram mortos na quinta-feira em um bombardeio aéreo no Sudão, país devastado pela guerra civil, informou a organização em um comunicado nesta sexta-feira (20).

“O PMA está indignado com a morte de três de seus funcionários em um bombardeio aéreo no Sudão na quinta-feira, 19 de dezembro”, escreveu a agência em uma mensagem publicada nas redes sociais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar “chocado” com o ataque, que atingiu um escritório de campo do PMA em Jablus, no estado do Nilo Azul, no sudeste do país.

As vítimas incluem um oficial operacional e um guarda de segurança, que “estavam realizando atividades para salvar vidas na linha de frente de uma das mais graves crises alimentares do mundo”, disse o PMA em um comunicado.

“Estou chocada e triste com a trágica morte de três membros da equipe do PMA no Sudão”, disse a diretora-executiva da agência, Cindy McCain, que pediu ‘uma investigação completa’.

Apesar dessa tragédia, o PMA “continua comprometido com a prestação de assistência humanitária no Sudão, inclusive no Estado do Nilo Azul”, disse ela.

