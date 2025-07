A- A+

Após quase 12 horas de julgamento, Ezequias Oliveira da Silva, José Paulo Araújo da Silva e Michel Francisco foram condenados pelo assassinato do oficial de justiça Jorge Eduardo Lopes Borges.



A juíza Fernanda Moura de Carvalho anunciou a sentença de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na noite desta terça-feira (22), durante sessão na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife.



A sentença de Ezequias Oliveira da Silva, acusado de ter executado os disparos que matou o oficial, foi de 21 anos de reclusão, enquanto as de José Paulo Araújo da Silva e Michel Francisco, tidos como intermediários no crime, foram de 14 anos de reclusão.





“Ouviram-se duas testemunhas trazidas pela defesa, uma testemunha conhecida pelo autor material e um perito que teria confeccionado um laudo no veículo, da motocicleta (usada no dia do crime). Foram ouvidos em plenário, seguiram-se os interrogatórios, dois dos acusados optaram por direito constitucional ao silêncio. O que se manifestou, exercendo o silêncio parcial, só respondeu às perguntas da sua defesa, foi o Ezequias que teria sido o executor do fato. Nisso seguiram-se os debates, a réplica e tréplica e a decisão saiu condenatória”, explicou a juíza.







Além deles, o Ministério Público, baseado em inquérito policial, também denunciou a ex-esposa de Jorge, a médica Silvia Helena de Melo Silva. Os promotores utilizaram como provas documentos, quebra de sigilo bancário, perícias, áudios, testemunhas e imagens.

A ex-esposa, apontada como mandante intelectual do assassinato, recorreu da denúncia para não ser julgada no mesmo dia que os outros acusados. Para os promotores, esta foi uma estratégia da defesa para ganhar tempo.

“A acusada, a suposta mandante, não veio a júri na data de hoje, porque na decisão de pronúncia, que é a decisão que admite a acusação, ela recorreu. Esse recurso em princípio suspende o julgamento em relação a ela. Quando o tribunal decidir o recurso, se mantiver a decisão de pronúncia, que é essa decisão que admite a acusação, ela certamente virá a julgamento na data que for designada por esse tribunal”, afirmou a juíza.

De acordo com os promotores de Justiça André Rabelo e Eliane Gaia, um dos pontos de partida para a investigação foi a perícia balística, que comprovou a utilização de arma e bala em um crime cometido seis meses antes por Ezequias. A mesma arma foi utilizada no assassinato de Jorge Eduardo. Ezequias estava foragido da justiça quando executou o oficial.

“Silvia teria entrado em contato com Michel alegando que tinha problema com o ex-marido devido à guarda compartilhada da filha. Ela primeiro entrou em contato com Michel, que afirmou não ter uma boa visão. Ele, por sua vez, entrou em contato com José Paulo, que disse não ter armas, mas sabia quem tinha, e foi assim que chegou até Ezequias”, detalha a promotora de justiça Eliane Gaia.

Segundo a investigação, o assassinato do oficial de Justiça custou R$ 30 mil. Do total dessa quantia, R$ 17 mil ficou com Ezequias. Os promotores também apontaram que no mesmo dia da morte do ex-marido, a médica teria sacado, em diversos locais diferentes, o valor total de R$ 10 mil.

Para o promotor André Rabelo, o assassinato é como uma escada e cada um tem um degrau na história. “O ex-marido conseguiu a guarda compartilhada da criança e ela não aceitou. Resolveu assassinar Jorge Eduardo pagando o valor de 30 mil reais”, contou o promotor.

Antes da sentença ser proferida, a expectativa dos promotores André Rabelo e Eliane Gaia era de que a condenação fosse de 12 a 30 anos, porém o mesmo tempo de reclusão para todos. Eles defendiam que sem a participação de ambos, o crime não existiria, já que o assassino foi contactado a partir dos intermediários.

O crime aconteceu em 4 de setembro de 2022, quando a vítima foi baleada dentro do seu carro por um motociclista na Estrada do Arraial, na Tamarineira, Zona Norte do Recife. Jorge foi atingido por balas na cabeça e teve morte cerebral confirmada três dias depois.

