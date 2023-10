A- A+

TRAGÉDIA CLIMÁTICA Três estrangeiros estão entre os mortos no México por furacão Otis De acordo com a Chancelaria mexicana, cerca de 263 estrangeiros estavam no porto no momento em que o furacão chegou à costa na quarta-feira (25)

Um americano, um canadense e um britânico estão entre os mortos deixados pelo furacão Otis, que devastou Acapulco, na costa do Pacífico mexicano, informaram, nesta segunda-feira (30), as autoridades, que revisaram o balanço provisório, passando-o de 48 para 45 mortos.

Os três estrangeiros "eram residentes, não estavam na qualidade de turistas no porto de Acapulco", declarou a governadora do estado de Guerrero, Evelyn Salgado, durante a coletiva de imprensa diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.

No domingo, a Chancelaria mexicana disse que 263 estrangeiros estavam no porto no momento em que Otis chegou à costa na quarta-feira (25), incluindo 34 americanos, 18 franceses e 17 cubanos.

A governadora, contactada por telefone, revisou para baixo o número de vítimas.

"Temos até o momento - segundo o balanço preliminar da Promotoria - a lamentável morte de 45 pessoas, e 47 pessoas que não foram localizadas", declarou.

Esse último balanço contradiz um comunicado à imprensa do governo federal de domingo (29) que relatava 48 mortos e seis desaparecidos.

"A atualização é constante. Está sendo feita com a participação da Promotoria do estado (de Guerrero)", disse o presidente López Obrador.

Como é habitual, o mandatário denunciou a "manipulação" da maioria dos meios de comunicação mexicanos, os quais acusa de estar às ordens de seus adversários políticos para desacreditá-lo.

"Estavam como abutres buscando mortos", disse.

"Vamos colocar Acapulco de pé", prometeu.

O furacão que chegou na madrugada de quarta-feira como categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, deixou uma onda de destruição nesta cidade de 780.000 habitantes que vive do setor turístico e que ficou praticamente em ruínas.

