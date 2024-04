Três feridos e um menor detido após tiroteio em escola da Finlândia

Três menores de idade ficaram feridos nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola de Vantaa, ao norte de Helsinque, que terminou com a detenção de um suspeito, também menor, informou a polícia.

"Todas as pessoas envolvidas no tiroteio são menores. Segundo as informações da polícia, três pessoas ficaram feridas", afirma uma nota da força de segurança, que chegou ao estabelecimento de ensino às 9H08 (3H08 de Brasília).