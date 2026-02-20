A- A+

ARGENTINA Três feridos em explosão de pacote suspeito em escola de Gendarmaria na Argentina O fato ocorreu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo

Três pessoas sofreram ferimentos nesta sexta-feira (20) devido à explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires.

Dois dos feridos precisaram ser transferidos com queimaduras para um centro de atendimento próximo, mas suas vidas não correm perigo, de acordo com um boletim preliminar da Polícia da Cidade de Buenos Aires ao qual a AFP teve acesso.

O fato ocorreu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo.

Segundo o relatório policial, no momento da explosão o pessoal da Gendarmaria manipulava uma encomenda que havia sido recebida quatro meses antes.

Minutos depois, chegaram ao local equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

Após a transferência dos feridos, a polícia interrompeu o trânsito na área e evacuou o edifício e outros contíguos no mesmo quarteirão, constatou a AFP.

No local trabalhavam agentes do esquadrão antibombas. Também esteve presente a ministra da Segurança nacional, Alejandra Monteoliva, que se retirou minutos depois e não respondeu a perguntas.

A Gendarmaria Nacional Argentina é uma força de segurança federal que atua em fronteiras, objetivos estratégicos e segurança interna.

