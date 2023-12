A- A+

ALARMES Três foguetes são disparados contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque Alarmes foram ativados e foram ouvidos 'ruídos de prováveis impactos' nas proximidades

Pelo menos três foguetes foram lançados nesta sexta-feira (8) contra a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde de Bagdá, mas caíram fora deste bairro ultraprotegido que abriga instituições governamentais e missões diplomáticas iraquianas, informou um oficial de segurança.



Um responsável militar norte-americano confirmou à AFP que os alarmes foram ativados e foram ouvidos “ruídos de prováveis impactos” nas proximidades da embaixada e da base Union III, que abriga tropas da coligação internacional anti-jihadista liderada por Washington.

Esta fonte disse que aguardavam “informações oficiais sobre a natureza do ataque”. Desde o fim da trégua entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, em 1 de Dezembro, em Gaza, grupos armados pró-Irão retomaram os seus ataques contra soldados norte-americanos e as forças da coligação internacional anti-jihadista no Iraque e na Síria.

Estas facções justificam os seus ataques com o apoio dos Estados Unidos a Israel na sua guerra em Gaza. A maior parte destes ataques são reivindicados pela “Resistência Islâmica no Iraque”, uma nebulosa de grupos armados afiliados ao Hashd al Shaabi, uma coligação de antigos paramilitares integrados nas forças regulares.

