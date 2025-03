A- A+

SEGURANÇA Três foragidos são capturados pela SDS com auxílio de reconhecimento facial no Galo da Madrugada Pela primeira vez a festa contou com 15 portais de controle de acesso

O sistema de reconhecimento facial, implementado pela Secretaria de Defesa Social (SDS) dentro da Operação Carnaval 2025, ajudou na captura de três foragidos da justiça neste sábado (1º), durante o Galo da Madrugada.

A primeira prisão aconteceu com a detenção de um homem de 36 anos, que possuía um mandado de prisão condenatório por envolvimento com tráfico de drogas. A captura foi efetuada por policiais do Batalhão Especializado de Polícia do Interior (BEPI), com apoio do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

Outro homem, um de 24 anos foi identificado e preso na Ponte Princesa Isabel. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por crimes de furto qualificado, roubo e tráfico de drogas.

No mesmo local, agentes também prenderam um indivíduo de 39 anos, procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. Todos os detidos foram encaminhados a uma unidade prisional.

Monitoramento da SDS

De acordo com o órgão, pela primeira vez a festa contou com 15 portais de controle de acesso posicionados nos principais pontos de folia.

Os equipamentos foram instalados nas pontes Princesa Isabel e Duarte Coelho, bloqueando a entrada de objetos como armas de fogo, armas brancas, drogas e itens perigosos.

