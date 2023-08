A- A+

EUA Três fuzileiros navais dos EUA morrem em acidente aéreo durante exercícios na Austrália Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o incidente como "trágico" e sublinhou que as autoridades estão tentando compreender o que aconteceu

Três fuzileiros navais americanos morreram neste domingo (27) quando o avião Osprey, que participava das operações, caiu em uma ilha do norte da Austrália, informaram as autoridades militares dos Estados Unidos.

"Tinha um total de 23 pessoas a bordo. Três foram confirmadas como mortas e outras cinco foram levadas ao Hospital Royal Darwin em estado grave", disse um oficial dos Fuzileiros Navais em comunicado.

Os esforços de resgate foram prejudicados pelo fato do local do acidente, na ilha Melville, ser muito distante, cerca de 60 km ao norte do continente australiano.

“As tarefas de resgate continuam”, afirmaram as autoridades dos Estados Unidos, acrescentando que as causas do incidente estão a ser investigadas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o incidente como “trágico” e sublinhou que as autoridades estão tentando compreender o que aconteceu.

O Osprey, dispositivo capaz de pousar e colar verticalmente e mais rápido que um helicóptero convencional, participou do exercício Predators Run, uma série de exercícios militares conjuntos envolvendo centenas de soldados dos Estados Unidos e da Austrália, além de soldados de outros exércitos, como os da Indonésia e das Filipinas.

Nos últimos anos, o norte da Austrália se tornou um cenário cada vez mais importante para os exercícios militares dos EUA, à medida que Washington e Camberra tentam conter a influência na região chinesa da Ásia-Pacífico.

Aparelhos controversos

As aeronaves Osprey, criadas através de uma cooperação entre a construtora de aeronaves Boeing e o especialista em helicópteros Bell, são equipadas com dois motores nas pontas das asas, que giram para alternar entre o modo helicóptero para descolagem e o modo avião para um voo mais rápido.

Mas a segurança destes dispositivos tem sido questionada após vários acidentes fatais.

Em 2022, quatro fuzileiros navais dos EUA morreram na Noruega quando seu V-22B Osprey caiu durante os treinos de treinamento da Otan.

Em 2017, um Osprey do Exército dos EUA foi danificado após colidir com a popa de um navio como parte de outro exercício militar conjunto com a Austrália. O acidente deixou três mortos.

Em abril de 2000, 19 fuzileiros navais perderam a vida quando outro Osprey caiu durante um treinamento no Arizona.

No início deste ano, o Exército dos EUA suspendeu temporariamente todos os pilotos não envolvidos em missões críticas e os obrigaram a realizar um treinamento adicional após uma série de incidentes de segurança.

Os exercícios militares na Austrália já deixaram quatro cidadãos australianos mortos em julho, quando um helicóptero Tajan caiu no mar.

O dispositivo caiu perto das ilhas Whitsunday enquanto participava de uma operação noturna no âmbito dos exercícios Talisman Sabre, na qual participaram 30.000 militares da Austrália, dos Estados Unidos e de outros países.

