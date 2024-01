A- A+

Guerra Três homens armados e um israelense morrem na fronteira entre Israel e Líbano Durante uma patrulha "no setor de Har Dov", soldados israelenses detectaram uma célula terrorista

O Exército israelense matou "três terroristas" que se infiltraram em Israel pelo Líbano na noite de sábado (13), anunciou em um comunicado.

Durante uma patrulha "no setor de Har Dov", soldados israelenses detectaram uma célula terrorista que entrou em território israelense procedente do Líbano e que "abriu fogo" contra eles.

Em resposta, os soldados israelenses mataram "três terroristas", segundo o comunicado do Exército. Cinco soldados ficaram feridos, acrescentou.

Em um primeiro momento, o corpo armado havia relatado a morte de quatro combatentes.

Har Dov é o nome israelense para Shebaa Farms, uma zona fronteiriça em disputa.

O movimento libanês Hezbollah afirmou, por sua vez, ter lançado seis ataques contra Israel no domingo. Um deles atingiu a cidade israelense de Kfar Yuval, na fronteira com o Líbano.

Um homem morreu na localidade depois que um míssil antitanque atingiu uma casa, relataram o Exército israelense e os serviços de emergência.

As forças aéreas israelenses bombardearam neste domingo "posições do Hezbollah", de acordo com o Exército, que alertou que "continuará defendendo suas fronteiras contra qualquer ameaça".

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada após um ataque em 7 de outubro do movimento islamista palestino em solo israelense, há trocas de disparos quase diárias entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, na fronteira.

Em mais de três meses, 190 pessoas morreram na fronteira, incluindo pelo menos 141 combatentes do Hezbollah, segundo balanço da AFP.

O Exército israelense reportou a morte de pelo menos 14 israelenses, incluindo nove soldados.

