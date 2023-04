A- A+

Grande Recife Três homens e uma mulher são mortos a tiros dentro de casa no Cabo do Santo Agostinho Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28)

Na madrugada desta sexta-feira (28) a Polícia Civil de Pernambuco registrou quatros assassinatos no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Três homens e uma mulher foram mortos a tiros em uma casa localizada no Centro da cidade. De acordo com a corporação, os criminosos fugiram do local logo em seguida.

No local, até o momento, estão presentes apenas policiais militares, que isolaram a área e esperam pela chegada de peritos criminais para darem continuidade à investigação. Mais informações sobre as vítimas, como nomes e idades, ainda não foram divulgadas pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, “mais informações serão repassadas em breve” e “as equipes estão neste momento em diligências no local”.



Segundo registros da própria corporação, até o dia 31 de março de 2023, foram registrados 27 homicídios no Cabo de Santo Agostinho, região com operação policial para redução da criminalidade.

Veja também

saúde Cauã Reymond quer usar banheira com gelo todos os dias; veja o que dizem os médicos