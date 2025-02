A- A+

Agreste Três homens e uma mulher são presos com 50 kg de maconha em Águas Belas Prisão ocorreu nessa quinta-feira (20), após trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado (PCPE)

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante com 50 quilos de maconha na cidade de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.



A prisão ocorreu nessa quinta-feira (20), após trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado (PCPE) que apontou o transporte de drogas na cidade.



Segundo a corporação, agentes realizaram o monitoramento dos criminosos e, durante abordagem ao veículo com suspeitos, localizaram quase 50 quilos de maconha.



Após a apreensão do material, os suspeitos confessaram que uma moto estavam desempenhando o papel de “batedor”, à frente do carro, para identificar se havia policiamento na estrada.

Diante do flagrante, os quatro suspeitos, que não tiveram os nomes e idades divulgados, foram presos por tráfico de entorpecentes e associação criminosa.



O grupo foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, onde foi autuado em flagrante, ficando à disposição do Judiciário.





