Três homens ficam feridos em colisão entre motos durante corrida por aplicativo na BR-232, no Recife
Sinistro aconteceu no Curado, Zona Oeste da capital pernambucana, por volta das6h30 desta quinta (22)
Três homens ficaram feridos em uma colisão entre duas motos no quilômetro 4 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quinta-feira (22).
O piloto e um passageiro de uma das motos estavam em uma corrida por aplicativo, enquanto a outra vítima trafegava sozinha.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motos colidiu com a parte traseira da outra. O condutor da motocicleta que não fazia transporte por aplicativo "fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal".
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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, duas vítimas, de 42 e 24 anos, foram encaminhados, respectivamente, para o Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió, na Zona Oeste do Recife, e para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
O terceiro homem, que não teve idade confirmada, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura, Zona Sul da capital, para receber atendimento médico. Não há confirmação sobre o estado de saúde das vítimas.