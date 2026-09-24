Três homens são assassinados no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife

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Três homens foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (24), no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. O triplo homicídio aconteceu na rua da Ida, nas proximidades da Igreja do Buriti.



A motivação do crime não foi divulgada, mas, de acordo com um levantamento preliminar da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), duas das vítimas tinham histórico de antecedentes criminais ligados ao tráfico de drogas.





Por meio do 11° BPM, a PMPE informou que uma equipe realizava rondas na região quando ouviu o barulho dos tiros. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram as três vítimas atingidas. Duas delas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.



A terceira chegou a ser socorrida com vida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas acabou falecendo na unidade de saúde.



A Polícia Civil de Pernambuco foi acionada, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Proteção, e informa que já iniciou as diligências e a investigação do caso ficará sob responsabilidade da 5ª DPH.



Os demais órgãos de perícia também foram acionados para a adoção das medidas legais cabíveis.

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