Três homens são condenados na França por preparar atentado contra Macron

A Justiça francesa condenou três homens, nesta sexta-feira (17), à penas de um a três anos de prisão, por preparar um ataque contra o presidente Emmanuel Macron em 2018.

O tribunal correcional de Paris considerou que existiam "preparativos" vinculados a um projeto de assassinato do chefe de Estado francês.

Ex-braço direito do grupo de extrema direita Barjols, Jean-Pierre Bouyer, 66 anos, recebeu a maior pena - três anos de prisão.

A investigação começou em outubro de 2018, baseada em informações de inteligência que apontavam a intenção de Bouyer de matar Macron no leste da França.

De acordo com as informações, o ativista de extrema direita pretendia executar o plano em 11 de novembro, por ocasião do centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial.

A situação social era tensa. O aumento dos preços dos combustíveis desencadeou um movimento de protesto consolidado em novembro como "coletes amarelos".

Em 6 de novembro de 2018, os investigadores prenderam Bouyer e outras três pessoas. Também apreenderam armas e munições em sua casa no nordeste da França.

Durante os meses seguintes, foram presos outros integrantes do Barjols, criado em 2017 na rede social Facebook.

Denis Collinet, fundador deste grupo adepto da teoria da conspiração da "grande substituição" de europeus brancos por migrantes, foi preso em março de 2020.

Segundo a acusação, os réus participaram de reuniões com conotações paramilitares em 2017 e 2018, nas quais conversavam sobre "explodir" mesquitas ou perpetrar um golpe de Estado.

Nenhum desses projetos, que incluíam também o sequestro de deputados e o assassinato de migrantes, foi realizado.

Collinet e outras oito pessoas foram absolvidas. O tribunal não conseguiu vincular suas intenções a um "projeto de ação violenta" contra políticos, mesquitas ou migrantes.

No entanto, um último acusado foi condenado por porte ilegal de arma a seis meses de prisão, com suspensão da pena.

