Triplo homicídio: homens são mortos com tiros na cabeça, em Olinda

Moradores da Rua do Amanhecer, em Águas Compridas, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, se assustaram com um triplo homicídio que aconteceu por volta das 3h30 desta segunda-feira (8). No local foram mortos três homens com tiros na cabeça.

Dois homens foram executados dentro de uma residência. Um outro foi encontrado na área externa da casa. Todos com tiros na cabeça.

Informações de testemunhas indicam que dois homens identificados como Rodrigo, de 34 anos, e Sidclei 44, estavam dentro do imóvel. Do lado de fora estava Mateus, de 24. Este já teria sido detido várias vezes por tráfico de drogas. No local foram encontradas diversas cápsulas de ponto 40.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Ao que tudo indica, antes das mortes, aconteceu uma confusão dentro da casa, que tinha quatro homens. Um saiu e prometeu voltar.

Na fiação que fica próximo à casa onde aconteceu o assassinato, existem tênis pendurados na rede elétrica. Pelos traficantes, isso serve de sinal para avisar a existência de usuários de entorpecentes no local.

Ainda foram encontrados, nos arredores da casa, diversos invólucros de crack, o que também indica que aquele lugar serviria como um ponto de drogas, conhecido popularmente como ‘biqueira’.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco se pronunciou e disse que a ocorrência ainda está em andamento.

Com a palavra, a PM

A Polícia Militar de Pernambuco também se pronunciou. Por meio de nota, a corporação disse que foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio, constatando um triplo homicídio ao chegar no local. Foi feito o isolamento da área para preservar o trabalho dos peritos e a Polícia Civil irá investigar a autoria e motivação do crime.

"O Batalhão vem intensificando ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade, orientadas por um planejamento operacional com base nos registros oficiais de ocorrências. Diuturnamente são empregadas no bairro guarnições táticas, GATI, motopatrulheiros e operações diferenciadas, de combate aos crimes contra a vida e contra o patrimônio", afirma a PMPE.

