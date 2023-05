Três homens são presos após carro com armas e munições capotar na BR-232 durante perseguição

A- A+

Três homens foram presos após o carro em que estavam capotar durante uma perseguição policial na noite desse domingo (14), na BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O veículo transportava armas e munições.



De acordo com a Polícia Militar, guarnições táticas do 1º Batalhão de Trânsito (BPTran) realizavam rondas no bairro de Santo Aleixo quando deram voz de parada a um veículo com três ocupantes em "atitude suspeita".



O motorista desobedeceu a ordem e saiu em fuga. Os policiais seguiram o veículo pela BR-232. Segundo a PM, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e se chocou contra um poste de iluminação pública, na pista sentido Recife.



Os três homens que estavam no veículo foram presos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Um deles recebeu alta e foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital, na Zona Norte.

Veículo capotou após perseguição policial. Foto: Reprodução/Redes Sociais

A PM informou que os outros dois suspeitos, que não tiveram nomes e idades divulgados, foram transferidos para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde deles.



No veículo envolvido no acidente, foram apreendidos uma pistola 940 com dois carregadores e 30 munições; um revólver com seis munições; uma pistola 9mm com dois carregadores e 24 munições; 16 munições calibre .380; três balaclavas e três aparelhos celulares.

Armas e munições foram encontradas no veículo. Foto: Divulgação/PM



O carro e todo material também foram encaminhados para Central de Plantões da Capital.

