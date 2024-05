A- A+

CRIME Três homens são presos em flagrante por furtar idosos em agências bancárias A prisão aconteceu na última quarta-feira (15), no município de Escada, após uma das investidas criminosas do grupo

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco pelo crime de furto mediante fraude e formação de quadrilha, na última quarta-feira (15).



Os três suspeitos, todos do estado de São Paulo, são acusados de abordar idosos em agências bancárias e, em posse de documentos falsos, induzir as vítimas a digitar senhas nos terminais de autoatendimento para subtrair valores por meio de saques e transferências.

Através de anotações da quadrilha, as quais a polícia teve acesso, foram identificadas, pelo menos, 33 vítimas das ações criminosas do grupo e um total de mais de R$ 218.000,00 subtraídos.

Os acusados agem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e em Pernambuco, onde realizaram golpes no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Carpina e Barreiros.

As investigações, que chegaram até quadrilha, foram coordenadas pela Delegacia do Cordeiro. O trio foi preso após fugir de uma abordagem policial, que aconteceu após uma das investidas criminosas do grupo, em uma agência bancária de Barreiros, na Mata Sul do estado. Os suspeitos foram surpreendidos durante a "parada para o almoço", no município de Escada.

Modus Operandi

De acordo com o Delegado Seccional do Espinheiro, Diego Acioli, eles não tinham uma forma específica de agir e abordar as vítimas. As ações eram adaptadas de acordo com a situação. No entanto, a PCPE identificou pelo menos dois modos de ação.

"Em um deles, os suspeitos conseguiam modificar a linguagem da máquina, do português para o inglês. Quando a vítima chegava, simulavam uma ação de ajuda e acabavam captando informações referente à conta bancária", explicou o delegado.

Na segunda modalidade do golpe, identificada pela Polícia Civil, o trio subtraía rolos de bobinas de máquinas e, com essas bobinas, imprimiam informações como se fossem do banco. No papel, continha a instrução de que a vítima deveria modificar a senha da conta, pois caso não modificasse iria pagar uma multa ou teria a conta bloqueada.

"Após a vítima idosa terminar de utilizar a máquina, ao sair, um dos indivíduos abordava a vítima e dizia que, naquele momento, a máquina havia emitido esse documento. Então, a vítima pegava esse papel, via aquela informação, e voltava ao caixa para realizar a suposta mudança de senha. Nesse momento, os criminosos captavam essa informação da senha nova e conseguiam realizar transferências e saques" relatou o delegado.

Entre as 33 vítimas identificadas, cinco foram feitas no em Pernambuco. "Nós já estamos na fase de identificação dessas outras vítimas. Uma vez que o grupo veio de São Paulo, parou no Rio de Janeiro, Bahia e, na sequência, veio para Pernambuco é possível que essas outras vítimas sejam de fora do estado" disse Acioli.

Ainda segundo o delegado, o que possibilizou a realização da ação em diversos estados, sem que fossem pegos, foi o fato de os suspeitos praticarem os crimes utilizando um carro alugado.

"Eles locavam o carro no local de saída e colocavam para devolver já no outro estado. Quando chegavam no novo local, praticavam os crimes com o veículo e devolviam na locadora. Depois, pegavam outro carro para seguir viagem para outro estado", explicou Diego Acioli.

A estratégia era dificultar a ação de identificação do grupo, por parte da polícia. "Acontece que aqui em Pernambuco os agentes conseguiram identificar o carro antes que eles devolvessem o veículo", concluiu o delegado.

