Região Metropolitana do Recife Três homens são presos por desmonte de motocicleta roubada em Paulista, na Região Metropolitana Na abordagem, foi encontrada uma placa dobrada, que pertencia a uma motocicleta roubada

Três homens foram presos em flagrante, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, por envolvimento em desmanche de motocicleta roubada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM realizavam rondas no bairro de Jardim Paulista Baixo, nessa segunda-feira (11), quando abordaram uma dupla que estava em uma moto.

Segundo a corporação, o piloto da motocicleta se mostrou muito nervoso e tentou se distanciar da viatura, mas foi alcançado. Na abordagem, foi encontrada uma placa dobrada, que pertencia a uma motocicleta roubada.



Além disso, o policiamento também encontrou uma porção de maconha com cada um dos suspeitos, além de uma sacola de ferramentas.

Questionados sobre a moto à qual pertencia a placa, a dupla levou a equipe até uma garagem no bairro de Jardim Paulista Alto. No local, o efetivo encontrou o terceiro suspeito desmontando o veículo roubado.

Na área onde ocorria o desmonte, também foram encontradas seis porções de maconha. Diante do flagrante, o trio foi autuado e encaminhado para a Delegacia de Paulista.

