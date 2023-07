Três homens são presos por tráfico de drogas em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) realizaram, na segunda-feira (24) uma operação que resultou na prisão de três homens por tráfico de drogas no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A ação ocorreu após a equipe receber informações precisas sobre atividades suspeitas de comércio de entorpecentes na comunidade. Com base nessas informações, os policiais iniciaram o patrulhamento na região para averiguar a denúncia.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes avistaram o trio em atitude suspeita, tentando empreender fuga ao perceberem a presença policial. Os esforços de fuga, no entanto, foram em vão, uma vez que os policiais realizaram acompanhamento e conseguiram capturar os suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os indivíduos certa quantidade de maconha, o que levantou suspeitas sobre a possível existência de mais entorpecentes na área. Ao serem questionados sobre o restante do material, os suspeitos acabaram confessando que havia mais drogas escondidas.

Seguindo as informações fornecidas pelos presos, a equipe de policiamento se dirigiu até um terreno baldio próximo ao local da abordagem. Lá, encontraram cerca de quatro quilos de maconha e duas balanças de precisão.

Diante dos fatos e das provas materiais encontradas, os três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos à delegacia local, onde a ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil, que tomará as medidas legais cabíveis para dar prosseguimento ao processo de investigação e julgamento dos envolvidos.

