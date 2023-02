Três homens são suspeitos por episódio de violência contra mulher em prévia de Olinda; relembre caso

A- A+

De acordo com a secretária de Defesa Social de Pernambuco, Carla Patrícia Cunha, três homens são considerados suspeitos de terem roubado e agredido uma mulher, identificada apenas como Brenda, durante uma prévia de Carnaval em Olinda, no último domingo (12). O caso aconteceu na Rua do Bonfim, no bairro do Carmo, localizado no Sítio Histórico.

Os objetos roubados, ainda de acordo com ela, foram recuperados e devolvidos à vítima.

“Todos viram um evento lamentável em Olinda, que teve o furto e a moça, já caída, ainda foi agredida. Esse caso está sendo resolvido. Como cidadã, manifesto minha solidariedade. Como secretária, informo que o inquérito já foi instaurado e eles já foram ouvidos. Os objetos foram recuperados e temos três suspeitos, e vamos responsabilizá-los”, disse Carla Patrícia.

Relembre o caso

Em meio a uma prévia carnavalesca em Olinda, no último domingo (12), Brenda foi surpreendida e cercada por um grupo de homens que lhe assaltaram e golpearam, mesmo ela já estando caída ao chão.

O episódio foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais na sequência. Nele, é possível ver também um outro homem que a acompanhava, tentar defendê-la e acabar golpeado por um dos assaltantes com um chute no rosto. O amigo dela foi identificado pela secretária apenas por Júnior.



