conflito Três homens vinculados ao Hamas são presos na Alemanha com armas e munições De acordo com o Ministério Público, eles estavam envolvidos na aquisição de "armas de fogo e munição" no País em nome do movimento islamista palestino

Três supostos membros do Hamas, suspeitos de terem adquirido armas destinadas a "ataques mortais contra estabelecimentos israelenses ou judaicos na Alemanha", foram presos nesta quarta-feira (1º) em Berlim, anunciou o Ministério Público Federal da Alemanha.

Durante as prisões, "foram encontrados um fuzil de assalto AK-47, várias pistolas e uma grande quantidade de munição", afirmou a instituição.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, comemorou, perante a imprensa, a detenção "de terroristas afiliados ao Hamas, que preparavam projetos de atentado na Alemanha".

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", e Wael F. M., "nascido no Líbano".

Contactado pela AFP, o Ministério Púbico informou que ainda não tinha estabelecido com exatidão a nacionalidade deste último.

De acordo com o MP, os homens estavam envolvidos na aquisição de "armas de fogo e munição" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino.

Dobrindt afirmou, por sua vez, que os suspeitos estavam "na mira das autoridades e sob vigilância havia meses", desde a chegada à Alemanha de "um suspeito de terrorismo, conhecido por nossos serviços [de Inteligência] e que tinha contatos com o Hamas".

Este último "tentou obter armas e munições necessárias para cometer um atentado", o que levou às prisões desta quarta-feira, acrescentou o ministro.

Os detidos serão apresentados na quinta-feira perante um juiz de instrução, que decidirá sobre os pedidos de prisão preventiva emitidos pelo Ministério Público.





