Três hospitais estaduais de Pernambuco começam a instalar câmeras de videomonitoramento

Um total de 890 câmeras de videomonitoramento serão instaladas nos hospitais estaduais. Os equipamentos começaram a ser fixados nesta segunda-feira (21) nos hospitais da Restauração (HR), Getúlio Vargas (HGV) e Otávio de Freitas (HOF), no Recife.

A Secretaria Estadual de Pernambuco (SES-PE) espera realizar, nos próximos dias, a instalação das câmeras na sede, no bairro do Bongi, no anexo da Secretaria (antiga Faculdade Nova Roma), na sede da Boa Vista (antiga Fusam) e nos hospitais Barão de Lucena (HBL), Agamenon Magalhães (HAM), Geral de Areias (HGA), localizados na capital pernambucana, e também no Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

Os equipamentos serão colocados em pontos específicos, sem registro de imagens sensíveis, assegurando o sigilo e a privacidade exigidos pelo ambiente hospitalar.

As câmeras permitirão monitoramento durante 24h por dia e sete dias por semana e gestão centralizada. O monitoramento das imagens será feito por uma empresa especializada e tem o investimento de R$ 15 milhões.

Cadastros

Durante o mês de agosto, os profissionais das unidades serão cadastrados no sistema de videomonitoramento de sua respectiva unidade que será realizado previamente pela própria empresa, utilizando dados como nome completo, CPF e cargo. Essas informações serão armazenadas no sistema de controle de acesso. Além disso, os visitantes serão cadastrados e entregues cartões de identificação para facilitar a entrada em cada serviço.



