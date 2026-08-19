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SAÚDE Três irmãos, dois óvulos: conheça a rara condição dos trigêmeos mestiços que nasceram na Inglaterra Max, George e Edward chegaram em junho e passaram três semanas sob cuidados hospitalares antes de finalmente irem para casa com os pais

Georgie Eustace, de 34 anos, deu à luz, em junho, três meninos concebidos naturalmente, em Wolverhampton, na Inglaterra. O caso chamou atenção pela raridade: Max e George são gêmeos idênticos, enquanto Edward se desenvolveu a partir de outro óvulo.

Os irmãos são classificados como trigêmeos dicoriônicos-triamnióticos, uma condição em que os bebês se desenvolvem em três bolsas amnióticas, mas em duas estruturas coriônicas. Max e George vieram do mesmo óvulo fecundado, enquanto Edward veio de outro. Após o nascimento por cesariana, os três passaram três semanas no hospital e já estão em casa com os pais.

O que torna o caso raro

Os três meninos são classificados como trigêmeos dicoriônicos-triamnióticos. Isso significa que a gestação teve três bolsas amnióticas, mas apenas duas estruturas coriônicas. Na prática, Max e George se desenvolveram a partir do mesmo óvulo fecundado e, por isso, são gêmeos idênticos. Edward, por sua vez, veio de outro óvulo fecundado.





O termo “mestiços”, usado na reportagem britânica para descrever os irmãos, se refere à origem racial ou étnica mista dos bebês, e não ao fato de serem trigêmeos. Em famílias com ancestrais de diferentes grupos raciais ou étnicos, os filhos podem apresentar características físicas distintas, como tonalidades de pele e outros traços. No caso dos Eustace, a expressão é usada para destacar essa diversidade entre os três irmãos.

Georgie e o marido, Oliver, de 36 anos, já eram pais de Eve, de três anos, e começaram a tentar ter outro filho em novembro. Os exames, porém, revelaram que esperavam três meninos. Atualmente, a família consome cerca de 270 mamadeiras de leite e 40 pacotes de 28 fraldas por mês.

— A vida é uma loucura e avassaladora. Não está como eu imaginava que seria quando começamos a tentar. Você também recebe três vezes mais amor — disse Georgie ao The Sun, nesta semana.

— É raro ter trigêmeos concebidos naturalmente, e extremamente raro ter esses trigêmeos mestiços — eles são muito especiais — afirmou. A mãe também contou que gostaria de ter mais tempo para simplesmente abraçar cada um dos filhos, mas que a rotina com três bebês é intensa.

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