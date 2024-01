A- A+

Guerra Três israelenses que estavam desaparecidos desde ataque do Hamas foram feitos de reféns em Gaza A informação eleva para 132 o número de sequestrados no território palestino pelo grupo fundamentalista islâmico, incluindo 24 já declarados mortos

Três israelenses que estavam desaparecidos desde os ataques do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel estavam mantidos como reféns na Faixa de Gaza, afirmou o Exército israelense nesta quinta-feira. A informação eleva para 132 o número de reféns retidos no território palestino pelo grupo fundamentalista islâmico, incluindo 24 já declarados mortos.

— Três cidadãos que tinham sido declarados como desaparecidos foram reconhecidos como reféns e suas famílias foram informadas — afirmou à imprensa o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

Segundo o jornal israelense Hareetz, um dos três é Hanan Yablonka, de Tel Aviv, de 42 anos, pai de dois filhos, que foi sequestrado durante uma rave. O segundo, informa o jornal, foi identificado como Idan Shtivi, de 28 anos, de Ganei Tikva, sequestrado no mesmo local. O terceiro refém é Ilan Weiss, um homem de 56 anos cuja morte foi anunciada pelo kibutz Be'eri no início desta semana.

O ataque surpresa do Hamas provocou a morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo números oficiais israelenses. Também foram sequestradas cerca de 250 pessoas, das quais 121 foram libertadas.

Cerca de 22.430 palestinos, a grande maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza por causa da ofensiva aérea e terrestre de Israel desencadeada em resposta ao ataque, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

