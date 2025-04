A- A+

Líbano Três membros do Hamas são detidos por disparos do Líbano contra Israel Disparos não foram reivindicados e o Hezbollah negou qualquer envolvimento

As autoridades libanesas prenderam três membros do grupo islamista palestino Hamas, suspeitos de disparar foguetes contra Israel, disse uma autoridade de segurança à AFP nesta quarta-feira (16).

Apesar da trégua em vigor desde o final de novembro, que encerrou a guerra entre o Hezbollah e Israel, foguetes foram disparados do sul do Líbano contra o território israelense nos dias 22 e 28 de março.

Os disparos não foram reivindicados e o Hezbollah negou qualquer envolvimento.

O Hamas, um aliado do Hezbollah, assumiu a responsabilidade pelos disparos de foguetes contra Israel em diversas ocasiões a partir do Líbano durante a guerra.

Em um comunicado, o exército libanês disse que conseguiu "identificar o grupo autor" dos disparos contra Israel e detalhou que é "composto por libaneses e palestinos".

"Foram feitas batidas em várias regiões, o que levou à detenção de vários membros do grupo, assim como à apreensão do veículo e do material usados em ambas as operações", acrescentou o exército.

"As buscas continuam pra deter outros indivíduos envolvidos", prosseguiu a nota.

Segundo a autoridade libanesa, "os serviços de inteligência do Exército libanês detiveram três membros do Hamas", dois palestinos e um libanês.

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse que "o Hezbollah não é responsável" pelos disparos de foguetes que foram interceptados por Israel.

