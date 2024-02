A- A+

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Três membros do Hezbollah e sete civis são mortos em ataque israelense no Líbano Ataques aumentam os temores de uma escalada da violência

Três membros do movimento libanês Hezbollah, incluindo um comandante, e sete civis de uma mesma família foram mortos em um ataque israelense na noite de quarta-feira (14) no sul do Líbano, onde aumentam os temores de uma escalada da violência.

O ataque teve como alvo um edifício na cidade de An Nabatiya, que até então não havia sido atingido pelos tiroteios diários entre Israel e o Hezbollah desde o início da guerra em Gaza, há mais de quatro meses.

Entre os três membros do grupo islâmico libanês estava o comandante Ali al Debs, um oficial que já havia sido ferido em 8 de fevereiro por um ataque israelense com drones contra o seu carro naquela mesma cidade, declarou nesta quinta-feira (15) uma fonte de segurança libanesa.

Os três membros do Hezbollah ficaram no térreo do edifício e a família, no primeiro andar, acrescentou a fonte. Segundo um fotógrafo da AFP no local, o térreo e o primeiro andar do prédio foram completamente destruídos.

Em comunicado, o Exército de Israel confirmou ter matado Ali al Debs, classificando-o como “um comandante das forças Radwan”, unidade de elite do Hezbollah, além de “seu vice Ibrahim Issa, e outro terrorista”.

Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial), “um drone com míssil teleguiado” arrancou o edifício.

Entre quarta e quinta-feira, as equipes de resgate retiraram dos escombros os corpos de sete civis, todos os membros da mesma família, incluindo mulheres e uma criança, afirmou a ANI.

Outra criança de três anos conseguiu ser resgatada e hospitalizada.

