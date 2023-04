A- A+

ataque em SC Três meninos e uma menina, com idades entre 5 e 7 anos, são vítimas fatais de ataque em creche em SC De acordo com o Hospital Santo Antônio, outras quatro crianças feridas deram entrada na unidade de saúde local

Três meninos e uma menina, com idades entre 5 e 7 anos, foram as vítimas fatais do ataque a uma creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5).

De acordo com o Hospital Santo Antônio, outras quatro crianças feridas deram entrada na unidade de saúde local, passaram por suturas e estão em estado de observação.

O suspeito do crime é um homem de 25 anos, que, portando uma machadinha, invadiu a creche de ensino particular Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha.



O suspeito, de nome não divulgado, usou o objeto para atacar as crianças. Após o crime, ele se entregou no Batalhão da PM. As demais crianças que estavam no local foram retiradas pela polícia e entregues aos pais.



Após a repercussão do crime, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto de três dias no estado.



"Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", publicou o governador.

