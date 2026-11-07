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Internacional Três militares morrem em ataque com drones explosivos na Colômbia Grupos ilegais atacam regularmente a força pública e civis com drones explosivos na Colômbia, onde espalham o terror em meio à pior onda de violência da última década

Um ataque com drones carregados com explosivos deixou três militares mortos e oito gravemente feridos neste sábado (7) em uma base militar no norte da Colômbia, informou o Exército.

Vídeos compartilhados pela mídia e nas redes sociais mostram uma explosão e muita fumaça em uma instalação militar em Bolívar, região conflituosa na qual diferentes grupos armados disputam as receitas obtidas com o garimpo ilegal e o narcotráfico.

"Atacar a força pública por meio do uso de artefatos explosivos constitui uma grave violação dos direitos humanos", informou o Exército em um comunicado, sem identificar os autores do crime.

Grupos ilegais atacam regularmente a força pública e civis com drones explosivos na Colômbia, onde espalham o terror em meio à pior onda de violência da última década.

O presidente Abelardo de la Espriella disse no X que havia ordenado "intensificar as operações para identificar, perseguir e capturar os responsáveis por este ataque, impactar suas estruturas criminosas e recuperar o controle dos territórios onde pretendem impor o medo e a violência".

Há três meses no poder, o direitista vem travando uma guerra contra os narcotraficantes do país por meio de bombardeios e operações policiais com o apoio dos Estados Unidos.

O sul de Bolívar está repleto de jazidas de ouro, historicamente controladas e disputadas por grupos ilegais, que exploram os trabalhadores e causam danos ambientais.

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