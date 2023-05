Três montanhistas holandeses são encontrados mortos na Suíça

A- A+

Três montanhistas holandeses, desaparecidos desde sexta-feira, foram encontrados sem vida no domingo, ao pé da geleira do cantão de Valais, no sul de Suíça, informaram autoridades holandesas nesta segunda-feira(22).

Segundo os primeiros elementos da investigação, não se descarta que as três vítimas - dois homens de 32 e 40 anos, e uma mulher de 30 anos residente do cantão de Berna- morreram após uma avalanche, informou o comunicado do Ministério Público de Valais e da polícia.

Os corpos foram encontrados na manhã de domingo na geleira de Jegi, na comuna de Blattern, após uma operação de busca iniciada na tarde de sábado com a ajuda de helicópteros.

O Ministério Público local iniciou uma investigação.

