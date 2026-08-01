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Rússia Três mortos e 15 feridos em explosão em um café em Moscou Tragédia ocorreu por volta das 20h10 (14h10 de Brasília)

Pelo menos três pessoas morreram e outras 15 pessoas morreram neste sábado (1º) em uma explosão em um café em Moscou, informou a polícia local, sem especificar a causa do incidente.

“Segundo as informações de que dispomos, hoje ocorreu uma explosão por volta das 20h10 [14h10 de Brasília] nas proximidades de um café com área externa, que deixou três mortos e quinze feridos”, informou a polícia de Moscou à agência estatal de notícias Ria Novosti.

O investigador e os peritos da polícia não estão locais, acrescentou a corporação.

Em vídeos divulgados por canais russos no Telegram, também é possível ver numerosos tráfegos de Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

Segundo o canal Baza no Telegram, conhecido por seus vínculos com as forças de segurança russas, uma explosão foi provocada por uma deflagração de gás nas cozinhas do café.

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