ESTADOS UNIDOS Três mortos e mais de cem feridos após a passagem de um tornado no Texas; veja vídeo Alertas de inundação foram emitidos nos estados americanos do Colorado, Oklahoma, Arkansas e Flórida

Um tornado atingiu a cidade de Perryton, no norte do estado do Texas, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (15), e deixou um rastro de destruição por onde passou, com pelo menos três mortos e mais de 100 feridos. Na madrugada desse domingo, a cidade de Laguna Heights, também no Texas, foi atingida por outro tornado, sem vítimas fatais.

Estados do Sul e do Centro-Oeste estavam sob alerta climático severo, diante do avanço de tempestades perigosas que, alimentadas pelas altas temperaturas da região, geraram tornados, tormentas e granizo do tamanho de bolas de golfe.

Alertas de inundação foram emitidos nos estados do Colorado, Oklahoma, Arkansas e Flórida.

A cidade de Perryton, com 8 mil habitantes, localizada na fronteira com o Texas, sofreu com prédios danificados, árvores derrubadas e veículos levados pela força do vento.

O chefe dos bombeiros de Perryton, Paul Dutcher, confirmou à ABC News a morte de três pessoas.

Um estacionamento de trailers foi um dos pontos diretamente atingidos pelo tornado, disse Dutcher.



Em comunicado, o governador do estado, Greg Abbott, disse que "o Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à emergência e fornecer o apoio e assistência necessários para proteger os texanos e ajudar os afetados pelos tornados de Perryton".

O caçador de tempestades Brian Emfinger, que gravou imagens aéreas com seu drone em Perryton, disse ter visto "danos significativos", inclusive na área industrial da cidade.

O Serviço Nacional de Meteorologia relatou um alerta de tornado em vigor em partes do Norte e Centro do Texas, incluindo Dallas, uma cidade de 1,2 milhão de habitantes.

"Granizo e rajadas de vento continuam sendo uma ameaça, mas um ou dois tornados não estão descartados", disse o NWS, em um comunicado.

