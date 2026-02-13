A- A+

MUNDO Três mortos e milhares sem luz após tempestades na França e Espanha

Três pessoas morreram devido a acidentes provocados pela forte tempestade de chuva e vento que atingiu a França e a Espanha e deixou centenas de milhares de lares franceses sem eletricidade, informaram as autoridades nesta sexta-feira(13).

Ventos fortes e chuvas intensas arrancaram árvores, inundaram estradas e obrigaram o cancelamento de voos, viagens de trens e balsas na quinta-feira, provocando o caos nas estradas do sul da França, do norte da Espanha e de algumas zonas de Portugal.

As autoridades espanholas informaram a morte de uma mulher devido ao desabamento do teto de um armazém industrial em Barcelona.

Autoridades francesas confirmaram nesta sexta-feira a morte de uma pessoa ao cair de uma escada no seu jardim, um dia após um caminhoneiro morrer quando uma árvore caiu em seu veículo.

Dezenas de outras pessoas ficaram feridas em incidentes relacionados ao clima na Espanha, e um viaduto desabou parcialmente em Portugal devido às inundações.

Os meteorologistas franceses estimaram que a depressão Nils foi “inusualmente forte”, e a distribuidora elétrica francesa Enedis mobilizou cerca de 3.000 trabalhadores para restabelecer o fornecimento aos lares.

