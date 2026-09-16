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Tragédia Três mortos em acidente de helicóptero de notícias em Los Angeles Autoridades não confirmaram as identidades das vítimas

Um helicóptero de uma emissora de televisão que cobria um acidente de trânsito caiu na terça-feira (15) em um bairro de Los Angeles, Califórnia, e provocou pelo menos três mortes, informaram os bombeiros.

A imprensa da cidade estava mobilizada para cobrir o acidente em que uma caminhonete atingiu um ônibus na área de Chatsworth, ao noroeste da cidade, deixando três mortos e vários feridos.

Repórteres que estavam no local do acidente do ônibus disseram que ouviram uma forte explosão. Imagens mostraram um grande incêndio que parecia envolver contêineres de carga e carros, além dos destroços de um helicóptero.

As autoridades não confirmaram as identidades das pessoas a bordo do helicóptero, mas a polícia confirmou que era um helicóptero de um veículo de imprensa.

A emissora local afiliada ao canal NBC4 informou ao vivo que não conseguia estabelecer contato com sua equipe. Mais tarde, durante uma emotiva cobertura ao vivo, a apresentadora Colleen Williams confirmou que o helicóptero que caiu pertencia ao canal local de notícias.

Dezenas de bombeiros foram enviados ao local.

"Quatro pacientes foram avaliados. Foi determinado que três pacientes morreram no local. Um paciente foi transportado para um hospital local em condição desconhecida", afirma um comunicado.

Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, é um mercado midiático competitivo e saturado, onde as emissoras de televisão competem de forma agressiva pelas notícias.

Muitas delas recorrem habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros para os já congestionados céus da cidade, para acompanhar de incêndios a perseguições de carros.

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