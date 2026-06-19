A- A+

Estados Unidos Três mortos em ataque americano contra barco de supostos narcotraficantes no Pacífico Governo de Donald Trump não revelou evidências conclusivas de que as embarcações estavam envolvidas no tráfico de narcóticos

Três homens morreram na quinta-feira (18) em um novo ataque do Exército dos Estados Unidos contra um barco no Oceano Pacífico, no âmbito da campanha de Washington contra supostos narcotraficantes latino-americanos, que já deixaram mais de 200 mortos.

"A inteligência confirmou que o embarque transitava em rotas do narcotráfico no Pacífico Leste e estava envolvido em operações de tráfico de drogas", afirmou em uma publicação na rede social X o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas operações militares do país na região.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known pic.twitter.com/22B31fjZUK U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

O Exército classificou os três mortos como "narcoterroristas". Também divulgou um vídeo em preto e branco da explosão de um pequeno barco.

Na terça-feira (16), um homem morreu em um ataque semelhante. As operações integraram a campanha "Lança do Sul", iniciada em setembro de 2025 e que já deixou mais de 200 mortos, segundo um levantamento da AFP.

O governo de Donald Trump não revelou evidências conclusivas de que as embarcações estavam envolvidas no tráfico de narcóticos.

Especialistas e grupos de direitos humanos alertaram que os ataques poderiam ser considerados execuções extrajudiciais.

Veja também