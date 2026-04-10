Três mortos em ataques na Rússia e Ucrânia antes da trégua
Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira(9) um cessar-fogo para a Páscoa Ortodoxa, no sábado(11) e domingo(12)
Três pessoas morreram em ataques na Rússia e na Ucrânia, anunciaram autoridades nesta sexta-feira(10), véspera da entrada em vigor de uma trégua para a Páscoa Ortodoxa.
Na Ucrânia, bombardeios russos em três distritos no leste do Dnipro deixaram dois mortos e três feridos, informou a administração.
“No distrito de Synelnykove, duas pessoas perderam a vida e outra ficaram feridas”, afirmou a administração militar regional no Telegram. A mensagem enviada também para outros dois feridos no distrito de Nikopol: um homem de 40 anos e outro de 74 anos.
Na Rússia, um homem morreu após um drone ucraniano atingir a cidade de Volzhsky, sudeste de Volgogrado, segundo o governador regional Andrei Bocharov.
Na região de Bryansk, fronteira com a Ucrânia, uma mulher foi ferida em um ataque com um míssil ucraniano, relatado no Telegram pelo governador regional Alexander Bogomaz.
Em resposta aos seus bombardeios há mais de quatro anos, a Ucrânia lança drones em direção à Rússia todas as noites, em particular, contra sua infraestrutura energética.
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O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo para a Páscoa Ortodoxa, no sábado e domingo, o seu homólogo, Volodimir Zelenskyy afirmou ter aceitado.
Em uma coletiva de imprensa, o líder ucraniano afirmou ter proposto a Moscou uma trégua nos ataques à infraestrutura energética de ambos os países.
Zelensky reiterou que aliados da Ucrânia solicitaram a Kiev que interrompessem estes ataques devido à alta nos preços impulsionados pela guerra no Oriente Médio.
Em março, os Estados Unidos suspenderam parcialmente algumas avaliações ao petróleo russo, em um esforço para mitigar esses custos.
"Um cessar-fogo foi declarado no Oriente Médio e no Golfo. Espero que as avaliações ao petróleo russo sejam totalmente restabelecidas, exatamente como eram antes", declarou Zelensky.