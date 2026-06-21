Dom, 21 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo20/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Três mortos em ataques russos na Ucrânia

Rússia divulga que cinco pessoas foram mortas na península de Kerch

Reportar Erro
Equipes de resgate ucranianas atendem pessoa ferida em ataque aéreo em Kharkiv, em 20 de junho de 2026Equipes de resgate ucranianas atendem pessoa ferida em ataque aéreo em Kharkiv, em 20 de junho de 2026 - Foto: Sergey Bobok / AFP

Três pessoas morreram nas regiões ucranianas de Poltava e Dnipropetrovsk em ataques russos, enquanto na Rússia cinco pessoas foram mortas na península de Kerch, anunciaram neste domingo (21) as autoridades locais.

"Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas" em bombardeios, ataques com drones e disparos de artilharia contra três distritos da região de Dnipropetrovsk, escreveu no Telegram o comandante militar local, Oleksandr Ganzha.

Leia também

• AIEA diz que central nuclear na Ucrânia perdeu fornecimento de energia durante conflito militar

• Lula volta a cobrar Conselho de Segurança da ONU por fim de guerra na Ucrânia

Seu homólogo em Poltava, Vitali Dyakivnich, informou que duas pessoas perderam a vida, uma delas no hospital, após um ataque ocorrido na noite de sábado, com um saldo de 13 feridos.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que 239 drones ucranianos foram derrubados durante a noite.

Além disso, segundo o dirigente da República da Crimeia, Serguêi Aksionov, um ataque com drones ucranianos deixou quatro mortos e 28 feridos na península de Kerch.

Também morreu uma pessoa durante um ataque com drone contra o ferry Panagia, que fazia a travessia entre o distrito de Temriouk e a península de Kerch, segundo as autoridades da região de Krasnodar (sul da Rússia).

Na Crimeia — ocupada pela Rússia desde 2014 — a distribuição de combustível nos postos de gasolina foi suspensa, anunciou neste domingo o governador.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter