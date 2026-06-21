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GUERRA Três mortos em ataques russos na Ucrânia Rússia divulga que cinco pessoas foram mortas na península de Kerch

Três pessoas morreram nas regiões ucranianas de Poltava e Dnipropetrovsk em ataques russos, enquanto na Rússia cinco pessoas foram mortas na península de Kerch, anunciaram neste domingo (21) as autoridades locais.

"Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas" em bombardeios, ataques com drones e disparos de artilharia contra três distritos da região de Dnipropetrovsk, escreveu no Telegram o comandante militar local, Oleksandr Ganzha.

Seu homólogo em Poltava, Vitali Dyakivnich, informou que duas pessoas perderam a vida, uma delas no hospital, após um ataque ocorrido na noite de sábado, com um saldo de 13 feridos.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que 239 drones ucranianos foram derrubados durante a noite.

Além disso, segundo o dirigente da República da Crimeia, Serguêi Aksionov, um ataque com drones ucranianos deixou quatro mortos e 28 feridos na península de Kerch.

Também morreu uma pessoa durante um ataque com drone contra o ferry Panagia, que fazia a travessia entre o distrito de Temriouk e a península de Kerch, segundo as autoridades da região de Krasnodar (sul da Rússia).

Na Crimeia — ocupada pela Rússia desde 2014 — a distribuição de combustível nos postos de gasolina foi suspensa, anunciou neste domingo o governador.

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