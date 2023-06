Três mortos foram encontrados na cidade britânica de Nottingham

A polícia britânica isolou, nesta terça-feira (13), o centro da cidade inglesa de Nottingham, e prendeu um homem suspeito de assassinato, após a descoberta de três pessoas mortas, duas delas estudantes, em um "incidente trágico e espantoso" que envolve uma caminhonete.

Um importante esquema de segurança seguia sendo utilizado à tarde nessa cidade de 320.000 habitantes, que acordou em estado de choque após os acontecimentos ocorridos em diversos locais durante a noite.

Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de assassinato, informou a polícia de Nottingham, que investiga outro incidente que pode estar relacionado com os crimes, no qual o motorista de uma caminhonete tentou atropelar três pessoas.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, escreveu no Twitter que os fatos são "chocantes" e afirmou que está a par da investigação.

"Meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", acrescentou.