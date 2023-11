Três mortos, incluindo uma criança, em bombardeio russo na Ucrânia

A- A+

Duas mulheres e uma criança de sete anos morreram nesta terça-feira (28) em um bombardeio atribuído à Rússia na região ucraniana de Sumy, noroeste do país, indicou a promotoria regional.

Os corpos das mulheres foram retirados dos escombros de uma área de casas atingida pelos ataques na localidade de Seredyna-Buda, quase na fronteira com a Rússia, informou a promotoria no Facebook. No mesmo lugar, foram resgatados dois homens feridos.

Um homem e uma menina que estavam em um veículo foram feridos no bombardeio, afirmou a fonte judicial. “Mais tarde, a criança morreu no hospital”, disse.

O ataque ocorreu às 12h30 locais (7h30 de Brasília), segundo a promotoria, que publicou fotos que mostram casas destruídas, com as fachadas desabadas e cheias de escombros.

A Ucrânia acusa a Rússia de bombardear regularmente suas localidades fronteiriças desde que Moscou lançou a invasão contra esta ex-república soviética em fevereiro de 2022.

