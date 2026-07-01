A- A+

COPA DO MUNDO Três mortos nas comemorações da classificação do México para oitavas da Copa do Mundo Mortes ocorreram por asfixia; presidente do país lamentou

Pelo menos três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (1º) nas grandes celebrações na Cidade do México pelo avanço da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, informou o governo local.

Uma mulher de 19 anos e um homem de 44 morreram por asfixia, de acordo com a secretaria de Saúde da capital.

Segundo um relatório, uma mulher de 48 anos também morreu por asfixia.

"Nossa solidariedade e apoio", disse a presidente Claudia Sheinbaum ao iniciar sua coletiva de imprensa, lamentando essas mortes. Ela assegurou que suas famílias contarão com o apoio das autoridades.

A seleção do México ganhou na terça-feira, no Estádio Azteca, sua primeira vitória em uma partida eliminatória de Copa do Mundo em 40 anos, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Equador.

O resultado garantiu ao México a vaga nas oitavas de final.

Segundo a Prefeitura da Cidade do México, mais de um milhão de pessoas foram às ruas para celebrar na região da Reforma e no centro histórico da capital.

Veja também