Três mortos nas comemorações da classificação do México para oitavas da Copa do Mundo
Mortes ocorreram por asfixia; presidente do país lamentou
Pelo menos três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (1º) nas grandes celebrações na Cidade do México pelo avanço da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, informou o governo local.
Uma mulher de 19 anos e um homem de 44 morreram por asfixia, de acordo com a secretaria de Saúde da capital.
Segundo um relatório, uma mulher de 48 anos também morreu por asfixia.
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"Nossa solidariedade e apoio", disse a presidente Claudia Sheinbaum ao iniciar sua coletiva de imprensa, lamentando essas mortes. Ela assegurou que suas famílias contarão com o apoio das autoridades.
A seleção do México ganhou na terça-feira, no Estádio Azteca, sua primeira vitória em uma partida eliminatória de Copa do Mundo em 40 anos, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Equador.
O resultado garantiu ao México a vaga nas oitavas de final.
Segundo a Prefeitura da Cidade do México, mais de um milhão de pessoas foram às ruas para celebrar na região da Reforma e no centro histórico da capital.