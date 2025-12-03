A- A+

Trânsito Três motociclistas morrem após serem atingidos por semirreboque na BR-101 Sinistro ocorreu em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Vítimas não tiveram os nomes divulgados

Três motociclistas morreram no início da manhã desta quarta-feira (3), no quilômetro 148 da Bl, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, após serem atingidos por um semirreboque que se desprendeu de um caminhão. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva, o semirreboque desatrelou e caiu por cima de três motocicletas que passavam no local.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil está investigando o caso.

Ainda de acordo com a PRF, a carga de frango que estava no caminhão foi saqueada pela população.

