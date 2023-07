A- A+

Estupro no Aeroporto Três mulheres denunciam estupro no Aeroporto do Recife; suspeito é funcionário terceirizado Crime teria ocorrido durante falsa entrevista de emprego

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando uma acusação que envolve o estupro de três mulheres durante uma falsa seleção de emprego realizada no Aeroporto Internacional do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade.

Duas das vítimas têm 23 anos de idade, e a terceira mulher tem 37 anos. As identidades não foram divulgadas.

O suspeito, que também não teve o nome revelado, é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços no terminal. Em nota, a Aena, empresa responsável pela administração do aeroporto, informou que tomou conhecimento do fato através da polícia.

A concessionária afirmou, ainda, que não tem informações sobre as circunstâncias do ocorrido porque o caso está sob investigação policial.

“Estamos à disposição da polícia para tudo o que pudermos colaborar e esperamos que o caso seja elucidado o mais rápido possível”, comunicou a empresa.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que “as diligências estão em andamento com todo empenho necessário”.

A polícia pediu, ainda, que caso existam mais vítimas, elas denunciem o caso. A orientação é procurar a Delegacia de Boa Viagem para o registro da ocorrência. O delegado Augusto de Castro está à frente das investigações.

Em conversa com a reportagem da Folha de Pernambuco, o delegado responsável pelo caso afirmou que o caso está sendo tratado como prioridade. "Posso adiantar que [o inquérito] está bem adiantado", disse.

Ele informou, ainda, que por o inquérito estar em fase sigilosa, mais detalhes não podem ser fornecidos no momento, mas que "o processo deve ser enviado o quanto antes".

O delegado informou, também, que o suspeito não foi preso por não estar em situação de flagrante delito.

