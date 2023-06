A- A+

Recife Três mulheres são presas por receptação e venda de produtos furtados em lojas do centro do Recife Segundo a PM, as três suspeitas já respondem por crimes de furto e que uma delas possui sete processos

Sutiãs, calcinhas, cuecas, utensílios de cozinha e outros objetos furtados em lojas do centro do Recife foram encontrados com três mulheres presas na madrugada desta terça-feira (20), no bairro de São José, na área central da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) receberam informações sobre o comércio ilegal dos produtos no Cais do Apolo, no Bairro do Recife.



Ao chegar ao local, o efetivo encontrou duas mulheres sentadas em um bar. Ao lado delas, estavam duas sacolas com 15 faqueiros e 54 roupas íntimas masculinas.



Segundo a PM, na bolsa pessoal de uma das suspeitas foram encontrados uma maquineta de cartão, o valor de R$ 1.702,25 em dinheiro, um caderno com prestações de contas de vários produtos, além de nomes de “colaboradores” da atividade ilegal.

Ao realizar buscas no box pertencente a mulher, foram encontradas mais 22 unidades de calcinhas. Já no carro dela estavam um fogão, 84 facas, 40 garfos, seis tesouras e quatro colheres pequenas.



Também foram encontrados no veículo 66 calcinhas com o dispositivo de segurança da loja Marisa, além de 112 roupas íntimas femininas, uma chuteira, uma alpercata feminina e sete bermudas.

De acordo com a PM, durante abordagem, uma terceira mulher foi avistada soltando uma bolsa com 29 potes de Nutella, com suspeita de furto.

Prisões ocorreram na madrugada nesta terça-feira (20). Foto: Divulgação/PMPE

Durante pesquisa nos sistemas da corporação, os agentes verificaram que as três suspeitas já respondem por crimes de furto e que uma delas possui sete processos.



O trio foi autuado por receptação e venda de produtos furtados e foram encaminhadas, junto com todo material apreendido, para a Central de Plantões da Capital, onde foram lavradas as prisões em flagrante.

