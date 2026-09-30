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Guerra no Oriente Médio

Três navios são atacados no Estreito de Ormuz

Um petroleiro, um metaneiro e um navio-tanque foram atingidos por "projéteis de origem desconhecida", indicou a agência UKMTO, sem revelar mais detalhes

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Três navios foram atacados no Estreito de Ormuz nesta terça-feira (29)Três navios foram atacados no Estreito de Ormuz nesta terça-feira (29) - Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP

Três navios foram atacados na terça-feira (29) no Estreito de Ormuz, informou nesta quarta-feira (30) a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Um petroleiro, um metaneiro e um navio-tanque foram atingidos por "projéteis de origem desconhecida", indicou a agência, sem revelar mais detalhes.

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O Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra transitavam 20% dos hidrocarbonetos mundiais, tornou-se o epicentro do conflito bélico que Estados Unidos e Israel desencadearam no fim de fevereiro com ataques contra o Irã.

Desde então, a República Islâmica reivindica seu controle sobre a área e bloqueou em grande medida o tráfego marítimo, enquanto os Estados Unidos implementaram em resposta um bloqueio aos portos iranianos.

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