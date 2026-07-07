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Conflito Três navios são atacados no Estreito de Ormuz em 24 horas, segundo agência britânica Segundo o UKMTO, a primeira embarcação foi atingida por um projeto, cuja origem não foi identificada, que foi atingida pelo lado do bombordo, ao largo da costa de Omã, provocando um incêndio

Três navios foram atingidos por projetos nas águas do Estreito de Ormuz, relatados nesta terça-feira (7) pela agência britânica de segurança máxima UKMTO, após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma de suas embarcações.

Segundo o UKMTO, a primeira embarcação foi atingida por um projeto, cuja origem não foi identificada, que foi atingida pelo lado do bombordo, ao largo da costa de Omã, provocando um incêndio.

O Catar, um dos mediadores no conflito no Oriente Médio, denunciou que o metaneiro "Al Rekayyat" foi atacado enquanto navegava perto do Estreito de Ormuz e responsabilizou o Irã.

“Consideramos o Irã plenamente responsável, do ponto de vista legal, por esse ataque e por qualquer dano ou repercussão decorrente dele”, declarou o ministro das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari.

A agência britânica informou que dois petroleiros foram atingidos na área e um terceiro foi "afetado por um veículo aéreo não tripulado de origem desconhecida e sofreu danos estruturais menores".

Nos três casos, a agência informou que não houve feridos nem danos ambientais.

Os incidentes ocorreram apesar do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã na guerra no Oriente Médio, que começou com ataques americanos e israelenses contra Teerã no fim de fevereiro.

O futuro do Estreito de Ormuz, uma rota fundamental para as exportações de hidrocarbonetos do Golfo, que o Irã bloqueou durante uma guerra, é um dos pontos de atrito nas negociações com os Estados Unidos para pôr fim de forma definitiva ao conflito.

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