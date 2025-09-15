A- A+

SAÚDE Três novas drogas sintéticas no Brasil: saiba quando ecstasy e "cocaína rosa" foram identificados As substâncias chegaram ao Brasil em diferentes momentos

Em um boletim divulgado nesta quinta-feira (12) o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), órgão do Governo Federal, afirma ter identificado, pela primeira vez, a circulação de três novas drogas sintéticas no Brasil.

Duas delas estavam em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse. A terceira substância se chama N-pirrolidino protonitazeno (opioide sintético, da classe dos Nitazenos), consumida em forma de comprimido.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública celebrou "a agilidade do processo" entre a notificação e a inclusão nos controles nacionais, que durou 19 dias.

Ecstasy

O ecstasy, que tem como nome químico MDMA, é vendida na forma de pílula ou pó. A chegada da substância no Brasil ocorreu em 1995, quando foi identificada por profissionais da psiquiatria que atenderam pessoas que sofreram efeitos colaterais. A "nova droga" também foi registrada em reportagens da época que traziam entrevistados relatando o uso.





O MDMA foi sintetizado pela primeira vez em 1912 pelo químico alemão Anton Köllisch, a pedido da empresa alemã de ciências, tecnologia e farmacêutica Merck. Mas, a droga somente ganhou as ruas dos Estados Unidos e da Europa nos anos 80.

'Cocaína rosa'

Apesar do nome, atribuído devido ao aspecto de pó e à coloração rosa, o entorpecente não é ligado à cocaína. Inicialmente, os termos eram utilizados para se referir a uma substância chamada 2C-B, uma droga sintética estimulante e alucinógena criada ainda nos anos 1970 que promove efeitos semelhantes ao LSD e ao ecstasy.

No entanto, análises recentes mostram que a substância vendida hoje raramente é o 2C-B. A droga vendida sob o nome de “cocaína rosa” contém uma mistura de cetamina, um anestésico potente, com MDMA (ecstasy) e cafeína.

A apreensão que trouxe atenção à sua circulação no país ocorreu em 2021, no Distrito Federal, pela ação de investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD). A substância era vendida a preços altos, por sua raridade, em diferentes pontos da capital.

