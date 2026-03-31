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Saúde Três pais e um bebê: a jornada de uma gravidez que desafia padrões Kris teve uma filha e agora está em sua segunda gestação

Um homem trans enfrentou dificuldades para engravidar após passar por uma cirurgia de afirmação de gênero, considerada obrigatória na Noruega. Kris, que vive no país, teve seus dois ovários removidos ao fazer o procedimento.

"Foi traumático porque tive que lutar em todas as etapas. Mas eu precisava passar por isso para conseguir aquele maldito número de identidade nacional", explica Kris, em entrevista à BBC.

Ele conta que mesmo se sentindo "castrado" pela cirurgia, descobriu que poderia engravidar por meio de fertilização in vitro. Então, ele pôde ser pai a partir de um óvulo doado em 2 de maio de 2022 e o esperma de um dos seus dois parceiros.

"Tivemos que ir para o exterior, pois sou legalmente homem na Noruega e não me enquadro nos critérios. E acrescentei que tenho estado em licença médica muitas vezes devido à drástica castração forçada e ao tratamento que recebi", afirma.

O homem deu à luz sua primeira filha no ano de 2023. Ele tentou outra rodada de fertilização in vitro, no entanto, perdeu o embrião, o que o impactou psicologicamente. E, segundo Kris, recentemente descobriu uma nova gravidez.

"Tenho esperança de que o fato de sermos três pais, de sermos um tipo diferente de família, se torne uma força", acrescenta.

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