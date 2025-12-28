Dom, 28 de Dezembro

RESGATE

Três pessoas são resgatadas após 20 horas à deriva em rio de São Paulo

Os tripulantes da embarcação foram encontrados pelos bombeiro agarrados a coletes salva-vidas

Três pessoas ficaram à deriva no Rio Paraná, em São Paulo, por 20 horas - Foto: PMESP/Divulgação

Três pessoas foram resgatadas neste sábado, 27, após cerca de 20 horas à deriva no Rio Paraná, na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, um barco com três pescadores naufragou após mudanças repentinas no tempo, o que gerou ventos fortes.

Os tripulantes da embarcação foram encontrados agarrados a coletes salva-vidas. Segundo os bombeiros, os náufragos estavam "conscientes e orientados", mas apresentavam desgaste físico e desidratação.

"No que ele (o barco) virou, a gente segurou nas bordas, mas foi terrível. Foi uma sensação que nunca mais quero ter na minha vida, (ficar) à deriva", disse uma das sobreviventes em vídeo publicado pelos bombeiros nas redes sociais.

Após o resgate, as três pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde para atendimento médico e, conforme os bombeiros, passam bem.

Para chegar aos náufragos, foram usadas embarcações e um helicóptero águia da Polícia Militar de São Paulo.

